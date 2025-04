Trumps Leibarzt stellte nur Sonnenschäden fest

Symptomlose Entzündung diagnostiziert

Laut CNN ergab eine Darmspiegelung im vergangenen Sommer, dass der US-Präsident an Divertikulitis leidet. Dabei handelt es sich um eine Entzündung, die entsteht, wenn sich in den Wänden des Dickdarms kleine Aussackungen bilden. Sie verläuft in der Regel aber symptomlos. Trump sei außerdem wegen Grauem Star operiert worden, heißt es in dem Dokument.