Ärger über Autofahrer kostete Mann Führerschein

Überschlag mit Auto

In Schlüßlberg hatte ein anderer Alkolenker einen schweren Unfall. Der 20-Jährige aus Gallspach war am Sonntag kurz nach 2 Uhr mit seinem Pkw entlang der Gallspacher Straße von Grieskirchen kommend Richtung Gallspach unterwegs. Im Gemeindegebiet Schlüßlberg kam er aus unbekannter Ursache rechts von der Fahrbahn ab, touchierte dabei zwei Verkehrszeichen und einen Straßenleitpflock. Daraufhin überschlug sich der Pkw und kam am Dach auf der Fahrbahn zum Stillstand.