Balkonbrand in Leoben sorgte für Großeinsatz

Es war kurz nach 15 Uhr, als ein 70-jähriger Bewohner einer Wohnhausanlage in der Leobner Langgasse Qualm vom Balkon einer darunterliegenden Wohnung aufsteigen sah. Sofort alarmierte er die Feuerwehr. Auch jene 57-Jährige, die in der Wohnung lebte, rief man sogleich an – sie war glücklicherweise nicht zu Hause.