Deutschförderung an Schulen wird massiv ausgebaut

Die Zahl an außerordentlichen Schülern, deren Deutsch nicht reicht, um dem regulären Unterricht zu folgen, sei bundesweit an den Pflichtschulen und vor allem in den Ballungsräumen deutlich gestiegen. Seit 2021 gab es ein Plus um 54 Prozent auf 48.400, in den ersten Klassen der Volksschulen haben 23 Prozent Deutschförderbedarf.