Nach Überschlag startet junger Lavanttaler wieder

Die 47. Lavanttal-Rallye steht in den Startlöchern. Mit 85 Teams wartet der älteste Lauf in der österreichischen Rallye-Meisterschaft am 11./12. April mit einem sehr starken Nennergebnis auf. Nach fünf Heim-Rallyes in Folge als Co-Pilot schaut sich der vierfache Staatsmeister Gerald Winter das Event heuer von der anderen Seite an – als Mitveranstalter im Dienste des MSC Lavanttal.