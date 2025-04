Diese Plattform kippte den Teichtmeister-Bann

Schadensersatz-Causa wird Fall fürs Höchstgericht

Der 45-Jährige, der am 5. September 2023 zu zwei Monaten bedingter Haft verurteilt worden ist, hat aktuell ohnehin andere Sorgen. Wie sein Anwalt Manfred Arbacher-Stöger der „Krone“ bestätigt, will sein Mandant nach dem Burgtheater-Berufungsurteil mit einer außerordentlichen Revision vors Höchstgericht ziehen. Am Obersten Gerichtshof will er die von der Instanz auf 58.725 Euro erhöhte Schadensersatzsumme, die er seinem früheren Arbeitgeber am Ring leisten soll, bekämpfen. Vom Erstgericht wurden dem Burgtheater ursprünglich nur 19.231 Euro zugesprochen, die Instanz verdreifachte.