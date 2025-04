Nach Gemeindewahl: Die Landkarte wird bunter

Kos wird aber nicht der einzige blaue Ortschef in der Steiermark sein. Fix ist es schon in St. Georgen am Kreischberg: Hier hat die ÖVP die absolute Mehrheit verloren, Patrick Weilharter von der FPÖ wird mithilfe der SPÖ Bürgermeister. In St. Michael deutet alles darauf hin, dass Nicole Sunitsch (FPÖ) dank der ÖVP Ortschefin wird. Intakte Chancen hat die FPÖ noch in St. Peter am Kammersberg sowie in Langenwang, in ein paar anderen Kommunen könnte sie bei Halbzeitlösungen zum Zug kommen.