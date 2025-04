„Große Koalition“ für Bad Gleichenberg geschmiedet

Halbzeitlösung in Teufenbach-Katsch

Eine Einigung zwischen Schwarz und Blau gibt es auch in Teufenbach-Katsch (Bezirk Murau). Dort verlor ja die SPÖ mit Bürgermeisterin Lydia Künstner-Stöckl den ersten Platz, nun wird es eine Halbzeitlösung geben, bestätigt Wahlsieger und ÖVP-Spitzenkandidat Peter Panzer der „Krone“. In der ersten Hälfte der kommenden fünf Jahre wird Gottfried Sperl von der FPÖ Bürgermeister sein, in der zweiten Hälfte Panzer.