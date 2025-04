Zoff um US-Zölle und umstrittenen Mercosur-Deal

Wirtschaftsminister als „neue Gewessler“?

Gerungen wird derzeit aber auch innerhalb der ÖVP. Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer hatte neulich den umstrittenen Mercosur-Deal befürwortet. Dies führte zu einem offenen Bauernaufstand in der ÖVP. Hattmannsdorfers Position entspreche nicht der Parteilinie und dem gültigen Nationalratsbeschluss, wonach Österreich in der EU gegen den Pakt auftreten solle. Manche in der ÖVP fühlen sich ob des Vorstoßes des Ministers gar an die grüne Ministerin Leonore Gewessler erinnert, die auf EU-Ebene gegen den Willen der ÖVP, für das Renaturierungsgesetz gestimmt hatte – und dafür von der Volkspartei ja sogar angezeigt wurde.