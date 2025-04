„Ich versorge den Papst seit acht Jahren mit Eis“

Padron ist wie Franziskus Argentinier. In der Via Gregorio VII eröffnete der Familienvater seine „gelateria artigianale“ vor acht Jahren und stellt die verschiedenen Eissorten selbst her. Dabei setzt Padron, der aus der Stadt La Plata stammt, auf natürliche Zutaten. Im Kampf um Kundschaft konnte sich Padron mittlerweile etablieren. Eine Herausforderung, gilt die Ewige Stadt doch als Eishochburg, mit rund 1200 Eisgeschäften.