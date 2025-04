König Charles überraschend bei Papst zu Besuch

Erster britischer Monarch vor dem Parlament in Rom

Charles III. ist am Mittwoch als erster britischer Monarch vor dem Parlament in Rom aufgetreten. In seiner Ansprache vor den Mitgliedern des Senats und der Abgeordnetenkammer hob er die freundschaftlichen Beziehungen zwischen Großbritannien und Italien und die Notwendigkeit hervor, gemeinsam Krisen anzugehen, wie den Ukraine-Konflikt und den Klimawandel.