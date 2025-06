Heiligsprechung von „Cyber-Apostel“ jetzt fix

Der junge Italiener Carlo Acutis (1991-2006) soll nun fix am 7. September heiliggesprochen werden. 2020 ist der als „Cyberapostel“ bekannt gewordene Junge erst seliggesprochen worden. Acutis war im Alter von nur 15 Jahren an Leukämie verstorben. Er hatte in einer virtuellen Ausstellung über rund 140 eucharistische Wunder zusammengestellt.