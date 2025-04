Wie zu Corona: Amerikaner hamstern wegen Zöllen

Seniorinnen in Sorge – „Ich zittere vor Angst“

Auch ältere Menschen spüren die Auswirkungen: Maggie Collins, Mitte 60 und Gesundheitshelferin in einer Senioreneinrichtung, lebt von einem festen Einkommen. Sie achtet bei jedem Einkauf penibel auf die Preise. Beim Kauf von Fleisch musste sie sich kürzlich für die günstigere Variante entscheiden. „Ich zittere vor Angst“, sagt sie – besonders, wenn sie an die jungen Generationen denkt: „Wie sollen sie in so einer Welt überleben?“