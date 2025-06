Carmen Geiss zeigt ihre Schnittwunde am Hals!

In der Nacht zum Sonntag wurden Carmen und Robert Geiss brutal überfallen. Vier bewaffnete Männer drangen in ihre Villa in Saint-Tropez ein und raubten das Society-Paar aus. Eine Horror-Erfahrung, wie das Paar schildert! Auf Instagram zeigt die TV-Berühmtheit jetzt zudem ihre Schnittwunde am Hals.