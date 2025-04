„Das Ziel ist, Salzburgern eine Bühne zu bieten“

Nach dem unrühmlichen Aus der Salzburg Open sind die Heimspiele des 1. STC in der Bundesliga die Highlights im Salzburger Tennissport. Mit Heimspielen im Volksgarten am 10. Mai (gegen Schwaz) und am 17. Mai (gegen Irdning) startet die Mission Meistertitel. In der höchsten österreichischen Spielklasse treten die Salzburger Topklubs unter dem Namen STC Team Salzburg an. Anif spielt als Farmteam in der zweiten Bundesliga, während Eugendorf den Landesmeistertitel anstrebt und den Aufstieg in Liga zwei anvisiert. Die Vision abseits des Meistertitels: Junge Talente aus der Region gezielt fördern und schrittweise an die Spitze heranführen. „Das Ziel ist, Salzburger Tennisspielern in Richtung Profisport eine Bühne zu bieten“, erklärt Teammanager Valentin Snobe.