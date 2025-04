Austria Salzburg: „Fast wie Otto Konrad 1994“

„Keine Angst“

Dann trat der Schlussmann selbst an und schoss die Austria per Kreuzeck-Hammer zum 7:6-Sieg und ins Glück. Ein Schuss, der den einen oder anderen Fan zum Schwärmen brachte: „Das ist ja fast wie bei Otto Konrad 1994!“ Dieser traf in der legendären Europacup-Saison einst gegen Eintracht Frankfurt zum Aufstieg ins Halbfinale.