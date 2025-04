Zeller Eisbären schlugen mit Kantersieg zurück

„Tormann war unglaublich“

„Wir haben das solide heim gespielt“, war Daniel Ban zufrieden. Der Center absolvierte sein erstes Spiel im Play-off in dieser Saison. Und sah wie alle anderen in der Halle einen bestens aufgelegten Goalie Max Zimmermann. Am Ende hatten die Hausherren aus Jesenice in Sachen Torschüsse mit 27:21 die Oberhand. „Unser Tormann war unglaublich“, betonten Ban und Rodman unisono. Am Donnerstag wartet nach dem Ausgleich in der Serie Spiel drei in Zell am See.