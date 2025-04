Kunst, Kinoabend und Konzertgenuss in OÖ

Ostern rückt mit Riesenschritten näher – das spürt man auch in Oberösterreich. In Stadl-Paura dürfen sich etwa Pferdefans auf einen zweitägigen Ostermarkt in neuem Ambiente freuen. Beim Frühlingskonzert des Musikvereins Lembach begibt man sich auf eine musikalische Reise durch die Filmgeschichte. Und Alex Springer verspricht in Wels mit seinem allerersten Kabarett „Endlich Eindruck“ jede Menge Lacher.