NS-Objekte aufgetaucht: Was soll ich damit tun?

Oft tauchen sie als Devotionalien in der rechten Szene auf. Oder in längst vergessenen, verstaubten Kisten nach Todesfällen: NS-Objekte. Was tun mit Erinnerungsstücken aus dunklen Zeiten, die womöglich Familienmitglieder selbst erlebt haben? Behalten? Wegwerfen? Einem Museum übergeben? Eine Historikerin klärt über „fragwürdige“ Keller- und Dachbodenfunde auf.