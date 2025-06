Lärmblitzer sollen Wiener Verkehrsrowdys zähmen

Niemand mag Verkehrslärm: Anrainer nicht, und das Rathaus auch nicht. Deshalb will die neue alte Stadtkoalition prüfen, wie man Lärmblitzer auf die Straßen bringen kann. Technisch gibt es keine Probleme. Die Geräte sind inzwischen so exakt wie Radarboxen bei Tempomessungen. Meist kommt die in Frankreich entwickelte „Qualle“ (méduse, siehe Bild oben) zum Einsatz, mit der man dort schon fünf Jahre Erfahrung hat.