„Wuff!“ Kates Baby-Neffe hält sich für einen Hund

Dass James Tiere liebt, ist kein Geheimnis. Der Unternehmer betreibt die Natur-Tierfuttermarke James & Ella, benannt nach seiner verstorbenen Hündin „Ella“, die ihm einst in einer schweren Zeit half. Ihre Geschichte erzählte er in seinem bewegenden Buch „Meet Ella: The Dog Who Saved My Life“, das im September 2024 erschienen ist – ein ehrliches Buch über Trauer, Heilung und die Kraft von Tierliebe.