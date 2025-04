Königspaar in Italien: Pärchenfoto entzückt Fans

Von der Terrasse des Quirinals beobachteten Mattarella und das Königspaar einen Überflug der „Frecce Tricolori“, der Kunstflugstaffel der italienischen Luftwaffe. Charles und Camilla, die am Montag in Rom eingetroffen waren, legten anschließend gemeinsam mit Mattarella am Grab des unbekannten Soldaten auf der Piazza Venezia in Rom einen Kranz nieder. Es folgte eine Besichtigung des Kolosseums in Begleitung des italienischen Kulturministers Alessandro Giuli.