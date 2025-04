Camilla war die Andere – jetzt ist sie Queen

Camilla bezeichnete die Zeit in einem Interview mit der Zeitschrift „Vogue“ als nicht einfach. Sie sei so lange hinterfragt worden, dass sie einen Weg habe finden müssen, damit zu leben. In dem Gespräch erzählt sie auch von ihrer Ehe mit Charles. Einmal am Tag versuchten sie, einander zu begegnen. Wenn sie mehr Zeit füreinander hätten, würden sie gerne lesen, jeder in einer anderen Ecke des Zimmers. Das sei sehr entspannend, weil man wisse, dass man keine Unterhaltung führen müsse, sagte Camilla. „Man sitzt nur da und ist zusammen.“