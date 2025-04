Darum muss WKStA bei René Benko rasch liefern

Am Montag wird Immobilien-Jongleur René Benko im Landl erneut der Haftrichterin vorgeführt. Sein Anwalt Norbert Wess fordert die Enthaftung, pocht auf Hausarrest in einer Wiener Wohnung bis zu einem möglichen Prozess. Die WKStA hält dagegen: „Haftgründe liegen weiterhin vor“, so ein Sprecher. Wenn dies die Richterin auch so sieht, wird die Untersuchungshaft um weitere zwei Monate verlängert.