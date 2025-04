Wie Benko beim deutschen Minister intervenierte

März und April 2020: Während Europa in einer beispiellosen Ausnahmesituation steckt, arbeitet René Benko fieberhaft an der Rettung seines kriselnden Warenhauskonzerns Galeria Karstadt Kaufhof. Aus seinem Chalet in Oberlech organisiert er ein sogenanntes Schutzschirmverfahren – eine spezielle Insolvenzform, die ihm Luft verschaffen soll. Doch juristische Maßnahmen allein reichen ihm nicht. Der Finanzjongleur sucht den direkten Draht zur Politik, in Österreich wie in Deutschland.