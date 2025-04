Europas Aktienmärkte erholen sich wieder leicht

Der DAX ist am Dienstag ebenfalls mit einem Plus gestartet. Der deutsche Leitindex legte im frühen Handel um 0,54 Prozent auf 19.896,72 Zähler zu. Rund 24 Stunden zuvor hatte er sich aufgrund der US-Zollflut der vergangenen Woche scheinbar im freien Fall befunden. Auch weitere wichtige europäische Börsenindizes sind am Dienstag im Frühhandel wieder gestiegen, darunter der Leitindex für die Eurozone Euro-Stoxx-50 und der CAC-40 in Paris.