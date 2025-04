Auch US-Börsen weiterhin tiefrot

Die wichtigsten Leitindizes eröffneten den dritten Handelstag in Folge tiefrot. Der US-Index Dow Jones sackte zu Handelsbeginn am Montag um weitere 3,8 Prozent auf ein Jahrestief von 3669,18. Der marktbreite S&P-500 rutschte in den ersten Handelsminuten zum Wochenauftakt 3,95 Prozent auf 4873,49 Punkte nach unten. Beim Nasdaq Composite ging es um 4,21 Prozent auf 14.931,36 Zähler abwärts. Alle drei wichtigsten Indizes an der Wall Street waren bereits am Freitag an die sechs Prozent eingebrochen und absolvierten damit ein sattes Wochenminus. Ausgelöst wurde der Abwärtsschub an den US- und anderen Aktienmärkten in der Vorwoche von der aggressiven Zollpolitik von Präsident Donald Trump.