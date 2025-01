Causa Pilnacek: Neuer Zündstoff im Politkrimi

Witwe regte Ermittlungen gegen Journalisten an

Peter Pilz, aber auch der „Krone“ liegen Hinweise vor, die Zweifel an der offiziellen Version aufkommen lassen könnten. Mehr dazu will Pilz in seinem Buch präsentieren. Ironie der Geschichte: Richterin Caroline List, die ein mutmaßliches Beweismittel eigenhändig vernichtete, zeigte im Herbst 2024 die Ex-Freundin ihres Mannes, Peter Pilz und den Autor dieser Zeilen u.a. wegen Beweismittelunterdrückung an.