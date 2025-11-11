Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Untersuchungen laufen

Litauer fälschte Unterlagen und flog als Kapitän

Ausland
11.11.2025 15:55
Für eine litauische Fluggesellschaft ist ein Mann als Kapitän geflogen, der lediglich ...
Für eine litauische Fluggesellschaft ist ein Mann als Kapitän geflogen, der lediglich ausgebildeter Co-Pilot ist (Symbolbild).(Bild: AFP/FABRICE COFFRINI)

Für die litauische Fluggesellschaft Avion Express ist ein Mann als Kapitän geflogen, der nicht die nötige Berufsqualifikation hatte. Laut Berichten fälschte er seine Unterlagen so, dass er bei der Charterfluggesellschaft fliegen durfte. Eine Unternehmenssprecherin bestätigte den Fall.

0 Kommentare

„Wir können bestätigen, dass die betreffende Person ein ehemaliger Pilot ist, der für unser Unternehmen tätig war“, sagte sie. Der Firma seien „nicht verifizierte Informationen über seine Berufserfahrung“ bekannt geworden. Der Mann soll mindestens im vergangenen Sommer für Avion Express als Kapitän tätig gewesen sein, ohne die nötige Qualifikation dafür zu haben. Zuvor war er lediglich Co-Pilot.

Laut der Sprecherin laufen derzeit Untersuchungen. „Sicherheit und die Einhaltung von rechtlichen Bestimmungen haben für uns weiterhin höchste Priorität“, sagte sie. Die Einstellungsverfahren entsprächen sämtlichen Luftfahrtvorschriften.

Lesen Sie auch:
Polizisten holten Pilot David Allsop (53, rechts) aus dem Cockpit des Flugzeugs. Er war sich ...
„Nur ein paar Bier“
Polizei holte betrunkenen Piloten aus dem Cockpit
19.08.2025
„Sicherheit gefährdet“
Schock: So viele Piloten schlafen im Cockpit ein
10.09.2025

Die litauische Fluggesellschaft betreibt eine Flotte, die überwiegend aus Airbus A320 besteht, und die sie samt Besatzung an andere Airlines vermietet. Ein Kunde ist Eurowings. „Wir haben das Thema mit unseren Sicherheitsexperten zur genaueren Prüfung aufgenommen. Derzeit liegen uns keine weiterführenden Details vor“, sagte ein Sprecher dieser Airline.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf