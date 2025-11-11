Litauer fälschte Unterlagen und flog als Kapitän

„Wir können bestätigen, dass die betreffende Person ein ehemaliger Pilot ist, der für unser Unternehmen tätig war“, sagte sie. Der Firma seien „nicht verifizierte Informationen über seine Berufserfahrung“ bekannt geworden. Der Mann soll mindestens im vergangenen Sommer für Avion Express als Kapitän tätig gewesen sein, ohne die nötige Qualifikation dafür zu haben. Zuvor war er lediglich Co-Pilot.