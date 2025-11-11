Untersuchungen laufen
Litauer fälschte Unterlagen und flog als Kapitän
Für die litauische Fluggesellschaft Avion Express ist ein Mann als Kapitän geflogen, der nicht die nötige Berufsqualifikation hatte. Laut Berichten fälschte er seine Unterlagen so, dass er bei der Charterfluggesellschaft fliegen durfte. Eine Unternehmenssprecherin bestätigte den Fall.
„Wir können bestätigen, dass die betreffende Person ein ehemaliger Pilot ist, der für unser Unternehmen tätig war“, sagte sie. Der Firma seien „nicht verifizierte Informationen über seine Berufserfahrung“ bekannt geworden. Der Mann soll mindestens im vergangenen Sommer für Avion Express als Kapitän tätig gewesen sein, ohne die nötige Qualifikation dafür zu haben. Zuvor war er lediglich Co-Pilot.
Laut der Sprecherin laufen derzeit Untersuchungen. „Sicherheit und die Einhaltung von rechtlichen Bestimmungen haben für uns weiterhin höchste Priorität“, sagte sie. Die Einstellungsverfahren entsprächen sämtlichen Luftfahrtvorschriften.
Die litauische Fluggesellschaft betreibt eine Flotte, die überwiegend aus Airbus A320 besteht, und die sie samt Besatzung an andere Airlines vermietet. Ein Kunde ist Eurowings. „Wir haben das Thema mit unseren Sicherheitsexperten zur genaueren Prüfung aufgenommen. Derzeit liegen uns keine weiterführenden Details vor“, sagte ein Sprecher dieser Airline.
