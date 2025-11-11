Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Aus Kader gestrichen

Wirbel um Yamal: „Habe so etwas noch nie erlebt!“

Fußball International
11.11.2025 16:01
Luis de la Fuente (li.) muss auf Superstar Lamine Yamal verzichten.
Luis de la Fuente (li.) muss auf Superstar Lamine Yamal verzichten.(Bild: AFP/FRANCK FIFE)

Der Zoff zwischen dem spanischen Fußball-Verband RFEF und dem FC Barcelona um Jung-Weltstar Lamine Yamal spitzt sich zu. „Ich habe so etwas noch nie erlebt“, zeigt sich Teamchef Luis de la Fuente fassungslos.

0 Kommentare

Was war passiert? Der 18-jährige Stürmer wurde aus dem Kader für die WM-Qualifikationsspiele des Europameisters in Georgien und gegen die Türkei gestrichen, nachdem der Barcelona-Superstar ohne Absprache mit dem Verband einem „invasiven“ medizinischen Eingriff unterzogen worden sei, teilte der RFEF mit.

Zum Wohle der Gesundheit des Spielers habe man entschieden, diesen aus dem Aufgebot zu entlassen. Die empfohlene Ruhepause nach einem solchen Eingriff betrage sieben bis zehn Tage, so der Verband.

Lesen Sie auch:
Lamine Yamal
Verband verärgert
Lamine Yamal wird aus Spanien-Kader gestrichen!
11.11.2025
Spanier spekulieren:
Wunderkind Yamal wird nie wieder ganz gesund
03.11.2025

Barcelona schon länger im Clinch mit Verband
Teamchef Luis de la Fuente sagt in einer ersten Reaktion im Interview des Radiosenders RNE: „Das ist nicht unbedingt normal, ich habe eine solche Situation noch nie erlebt. Es hat mich überrascht, wie jeden anderen auch.“ Auf Anfrage der Sportzeitung „AS“ und von anderen spanischen Fachmedien betont der FC Barcelona unterdessen, der Klub habe das Recht, den Spieler zu schützen und von den von ihm gewählten Ärzten behandeln zu lassen.

Luis de la Fuente
Luis de la Fuente(Bild: EPA/Mariscal)

Spanien trifft am Samstag und kommenden Dienstag auf Georgien und die Türkei. Die Gruppe führt der Europameister aktuell an. Barcelonas Trainer Hansi Flick hatte im September den Verband kritisiert, nachdem Yamal laut Ansicht der Katalanen trotz seiner Blessur im Team eingesetzt wurde.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Therapeut nahm Brustwarze von Patientin in Mund
181.314 mal gelesen
Ein Physiotherapeut soll die Situation in seiner Praxis schamlos ausgenützt haben.
Sport-Mix
Diese Villa einer Sport-Legende steht zum Verkauf
122.530 mal gelesen
Krone Plus Logo
In Graz-Eggenberg residierte in den letzten fünf Jahren einer der bekanntesten Sportler ...
Österreich
Wehrschütz: „Er hat uns allen das Leben gerettet“
107.646 mal gelesen
Das schwer beschädigte Fahrzeug, in dem sich der ORF-Redakteur befand
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
911 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Innenpolitik
Mahrer stemmt sich gegen Ablöse – und darf bleiben
730 mal kommentiert
Der WKO-Chef steht intern unter Druck.
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Mehr Fußball International
Aus Kader gestrichen
Wirbel um Yamal: „Habe so etwas noch nie erlebt!“
Über 700.000 Euro
Mourinho hinterlässt Ex-Klub Mega-Hotelrechnung
„Krone“-Stopplicht
Kampf ums WM-Ticket: Dieser Tag muss Glück bringen
Verband verärgert
Lamine Yamal wird aus Spanien-Kader gestrichen!
Sorge bei den Fans
Kurz vor Rücktritt? Jetzt spricht Ronaldo Klartext
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf