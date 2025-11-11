Wirbel um Yamal: „Habe so etwas noch nie erlebt!“

Barcelona schon länger im Clinch mit Verband

Teamchef Luis de la Fuente sagt in einer ersten Reaktion im Interview des Radiosenders RNE: „Das ist nicht unbedingt normal, ich habe eine solche Situation noch nie erlebt. Es hat mich überrascht, wie jeden anderen auch.“ Auf Anfrage der Sportzeitung „AS“ und von anderen spanischen Fachmedien betont der FC Barcelona unterdessen, der Klub habe das Recht, den Spieler zu schützen und von den von ihm gewählten Ärzten behandeln zu lassen.