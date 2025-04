Dicke Luft bei Ferrari: „Ist noch enttäuschender!“

Leclerc übt sich aber in Optimismus: „Ich habe beim Fahrstil einen Weg gefunden, das Potenzial des Autos besser ausschöpfen zu können. Ob das auf allen Strecken funktioniert, muss ich erst noch prüfen. Wenn das der Fall ist, dann bin ich zuversichtlich, was den Rest der Saison angeht“, so der Monegasse, der aber abschließend doch wieder hinzufügt: „Aber wenn wir alles rausholen und das am Ende nur für Platz 4 reicht, dann ist das natürlich nicht berauschend. Ich hoffe einfach, dass wir bald mehr Leistung finden können. Und wir sollten auch bald mal ein paar neue Sachen ans Auto bekommen.“