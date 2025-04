30-Jähriger versteckte Mädchen (11) in Bettlade

Auch die Staatsanwältin kommt noch zu Wort: „Am 19. Jänner kam es zu einem Polizeieinsatz in der Wohnung des Angeklagten.“ Der Grund war eine abgängige Elfjährige aus einer Einrichtung der Kinder- und Jugendhilfe. Das Mädchen hätte einer Freundin erzählt, sie würde zu ihrem Onkel „flüchten“ – dem 30-jährigen Wiener. Die Polizei klopfte an und siehe da: „Sie haben das Mädchen in einer Bettlade gefunden“, so die Staatsanwältin.