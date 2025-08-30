Bosnien gegen ÖFB ohne verletzten Sturm-Legionär

Sturm Graz muss in den kommenden Wochen auf Rechtsverteidiger Arjan Malic verzichten.
Der 20-Jährige laboriert laut Klubangaben an einem Knochenmarksödem und wird dem bosnischen Nationalteam damit unter anderem auch im anstehenden WM-Qualifikationsspiel in eineinhalb Wochen (9. September) in Zenica gegen Österreich fehlen. An seiner Stelle nominierte Teamchef Sergej Barbarez am Samstag den früheren Sturm-Verteidiger Jusuf Gazibegovic vom 1. FC Köln nach.
Malic hatte am Dienstag im Champions-League-Play-off-Rückspiel gegen Bodö/Glimt einen Schlag auf die Wade erlitten. Im Grazer Derby am Samstag gegen den GAK ersetzte ihn der Deutsche Tim Oermann in der Startformation. Den schottischen Rechtsverteidiger Max Johnston hatte Sturm vergangene Woche für zumindest 2,5 Mio. Euro an den englischen Zweitligisten Derby County verkauft.
