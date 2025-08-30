Bosnien gegen ÖFB ohne verletzten Sturm-Legionär

Malic hatte am Dienstag im Champions-League-Play-off-Rückspiel gegen Bodö/Glimt einen Schlag auf die Wade erlitten. Im Grazer Derby am Samstag gegen den GAK ersetzte ihn der Deutsche Tim Oermann in der Startformation. Den schottischen Rechtsverteidiger Max Johnston hatte Sturm vergangene Woche für zumindest 2,5 Mio. Euro an den englischen Zweitligisten Derby County verkauft.