Kosovarischer Drogendealer wandert ins Gefängnis

Am 11. Oktober hatten Polizeibeamte in einem beim ÖAMTC Dornbirn abgestellten Audi mit deutschen Kennzeichen einen Reisetrolley sowie einen Rucksack mit knapp 79.000 Euro, vier Kilogramm Cannabis und ein Kilo Kokain sowie eine Suchtgiftwaage sichergestellt. Die Spurenauswertung durch das Landeskriminalamt führte schlussendlich zum Angeklagten, der an besagtem Tag mehrmals versucht hatte, sich Zugriff zum sichergestellten Auto auf dem ÖAMTC-Parkplatz zu verschaffen.