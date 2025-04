Trump trampelt | Kapazunder nach Österreich!

Kapazunder nach Österreich! Des einen Freud, des anderen Leid… Mit Faßmann hat die „Krone“ gesprochen, weil angesichts der radikalen Kürzungen, die Donald Trump dem Bildungswesen in den USA verordnet, immer öfter hochqualifizierte Wissenschafter ihren Forschungs- und Lehrplatz an amerikanischen Universitäten aufgeben wollen. Die Lage in den USA sei „chaotisch“, berichtet etwa der Leiter des heimischen Ignaz Semmelweis Instituts, Virologe Florian Krammer, der teils in den USA arbeitet. Man wisse dort nicht mehr, wie es weitergehe. Das bietet nun Österreich Chancen. Vor allem bei Forschern mit Österreich-Wurzeln. Heinz Faßmann berichtet, man höre von vielen Wissenschaftern, „dass sie überlegen, nach Österreich zurückzukommen“. Deshalb hätten wir „nun die Chance, die klügsten Köpfe für Österreich zu gewinnen.“ Bei der Uni Wien etwa trudeln bereits Anfragen ein. Offen und höchst interessiert zeigt man sich auch der Wiener MedUni genauso wie an den Unis in Graz oder Linz. Wenn Amerika das Interesse an Wissenschaft und Forschung verliert – dann holt die Kapazunder zu uns nach Österreich!