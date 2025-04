Gemeinsam durch Sturm und Regen, Feuer & Flut

Aber was ist daran so wichtig, dass Quereinsteiger dazu kommen? „Auch wenn unsere Jugend ein nicht wegzudenkender Baustein der Feuerwehr ist, ich bin selbst auch von der Jugend in den aktiven Dienst gewechselt, Erwachsene stehen doch mehr im Leben und treffen bewusste und oft einfach bessere Entscheidungen. Das kann Leben, nämlich auch das eigene, retten.“