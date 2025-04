Julia Grabher stürmt auf Sardinien ins Halbfinale

Scheinbar mit Erfolg! Beim ITF-W35-Sandplatzturnier in Santa Margherita di Pula an der Südspitze von Sardinien präsentiert sich Österreichs ehemalige Nummer eins bislang bärenstark. Nach einem 6:4, 6:1-Erfolg zum Auftakt gegen die Lucky Looserin Caterina Odorizzi (It), machte sie im Achtelfinale mit der französischen Qualifikantin Ksenia Efremova kurzen Prozess und schoss sie 6:0, 6:2 vom Platz.