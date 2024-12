„Ich will wieder zurück in die Top-100 der Welt“

„Seit ich Ende Mai aber einen zweiten kleinen Eingriff machen ließ, bei dem korrigiert wurde, was mich davor gestört hat, geht es bergauf“, erzählt die 28-Jährige, die auch bei den Olympischen Spielen in Paris aufschlagen durfte, dort allerdings in Runde eins gegen Emma Navarro (US) glatt 2:6, 0:6 unterlag. „Das war nur sechs Wochen nach der zweiten OP und da war ich noch alles andere als in Form“, sagt Julia. „Trotzdem war Olympia in Paris etwas ganz einzigartiges für mich. Ein Erlebnis, dass für mich sehr motivierend war.“