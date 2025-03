Seltenes Phänomen stoppt Grabher in Indian Wells

Souveräner Start mit zwei Breaks

Die Vorarlbergerin, die in diesem Jahr noch auf einen Hauptrunden-Sieg wartet, zeigte aber von Anfang an, dass sie endlich anschreiben will. So gelang dem Schützling von Trainer-Legende Günter Bresnik, der in Indian Wells von ihrem Bruder Alex als Touringcoach begleitet wird, zuerst ein Break zum 3:1, ehe sie umgehend auf 5:1 erhöhen konnte und in der Folge den Satz mit 6:2 ausservierte.