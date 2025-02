Unterwäschehersteller Palmers ist insolvent

Anmeldung von Mitarbeitern beim AMS-Frühwarnsystem

Das Traditionsunternehmen hat bereits „vorsorglich“ die Kündigung von Hunderten Mitarbeitern beim AMS-Frühwarnsystem angemeldet. Neben der bereits angekündigten Reduktion von 20 Filialen sollen im Zuge der Sanierung keine weiteren Standorte eingespart werden. Auch Personal dürfte vorerst nicht abgebaut werden. Bisher laufen die Arbeitsverhältnisse der Beschäftigten normal weiter, teilte die Gewerkschaft GPA am Donnerstag mit. Am Freitag und am Montag sollen die Beschäftigten in Online-Betriebsversammlungen über weitere Schritte informiert werden.