Palmers-Münzen fast wertlos, Steuerzahler bluten

Was tun mit den fast wertlosen Münzen?

Grüblinger rät Betroffenen: „Sie können die Gutscheine nur als Insolvenzforderung anmelden.“ Doch Vorsicht: Die Anmeldung kostet 25 Euro – und der Aufwand lohnt sich oft nicht. Wer zum Beispiel zehn Palmers-Münzen im Wert von jeweils zehn Euro hat, also insgesamt 100 Euro, bekäme bei der angebotenen Quote von 30 Prozent nur 30 Euro. Zieht man die 25 Euro für die Forderungsanmeldung ab, bleiben gerade mal fünf Euro übrig. Und das auch nur, wenn die großen Gläubiger wie Banken die Quote akzeptieren.