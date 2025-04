Falscher Polizist von Bankangestellter überführt

Am Mittwochnachmittag meldete sich ein vermeintlicher Polizist bei der 84-jährigen Einheimischen am Telefon. Dieser verlangte, dass ihm die Frau mehrere Zehntausend Euro aushändigen solle. Der Grund: Ihre Tochter sei wegen eines von ihr verursachten Unfalls in Polizeigewahrsam.