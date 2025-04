Veranstaltungs-Programm sorgt für Frühlingsgefühle

Über 70 Aussteller aus vier Ländern präsentieren alles, was auf das Osterfest und den Frühling einstimmt, im Freilichtmuseum Stehrerhof in Neukirchen an der Vöckla. Unter anderem: liebevoll verzierte Ostereier, Klosterarbeiten, Passionskrippen, Osterratschen und -gebäck. Datum: Sa, 5. 4.; So, 6. 4., 10 bis 17 Uhr Infolink: www.stehrerhof.at

(Bild: gh/sth)