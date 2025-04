Die Basketball-Zukunft gehört der Jugend

So bekamen die jungen Eigenbauspieler im Kader ihre Einsatzzeit. Man hat aus der Not eine Tugend gemacht. Spieler wie Aron Stazic (17 Jahre), Kerem Yilmazer (17), Lenny Benczak (16) oder Lukas Cvetkova (18) sollen der Grundstock für eine erfolgreiche Zukunft sein. „Sie haben in der Superliga wirklich tolle Leistungen gezeigt, sind mit unserer U19 auf dem Weg, ungeschlagen Meister zu werden“, ist Stazic stolz auf die Youngsters. Mit denen auch Coach Coffin gerne weiterarbeiten möchte: „Wir sind in Gesprächen.“ Beide Seiten signalisieren Bereitschaft. Die Weichen sollen bald gestellt werden. Für eine (wieder) erfolgreichere Zukunft.