Black-Wings-Cracks, ihr seid trotzdem Helden!

KAC-Glückstor aus dem Nichts

In Drittel zwei war der EC KAC dann samt Arena sogar komplett kalt gestellt! „Wir müssen lauter sein“, forderte der KAC-Hallensprecher deshalb die 4400 auf, die dann aus dem Nichts jubeln durften – noch dazu über ein glückliches Billard-Tor: Ein Jensen-Aabo-Schuss von der Blauen wurde abgefälscht, sprang von Herburgers Schlittschuh an Tirronen vorbei ins Tor (38.) – was für ein Pech für die Linzer! Die dann auch im letzten Drittel alles am Eis ließen. Doch Roe (50.) und später Lebler (54.) vergaben, auf der anderen Seite schoss in Überzahl Petersen ein – 2:0 für die Rotjacken, es war der Endstand.