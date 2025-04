Teslas in Rom in Flammen: Musk spricht von Terror

In Rom hat ein nächtlicher Großbrand einen Tesla-Showroom in ein Flammenmeer verwandelt. 17 Elektrofahrzeuge wurden in der italienischen Hauptstadt ein Raub der Flammen. Während die Behörden fieberhaft zu den Hintergründen ermitteln, will Tesla-Chef Elon Musk bereits wissen, was die Ursache ist: „Terrorismus“.