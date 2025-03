Vermehrt Angriffe auf Tesla: Trump will nun helfen

Absatz in der EU stark eingebrochen

Die Unterstützung hat Musk wohl auch dringend nötig: Die Tesla-Aktien crashten am Montag nach einem pessimistischen Analystenkommentar in der Spitze um knapp 15 Prozent – sie erreichten damit den niedrigsten Wert seit Ende Oktober. Insgesamt verlor die Marke 130 Milliarden Dollar an Börsenwert. Auch in Europa werden Tesla zu Landenhütern: Der Tesla-Absatz im Jänner im Vergleich zum Vorjahr um 45 Prozent eingebrochen.