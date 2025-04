Weltstars drehen in Wien und essen beim Plachutta

Treffen sich ein österreichischer Oscarpreisträger, ein britischer Golden-Globe-Gewinner und sein Schauspielkollege auf einen Tafelspitz! So geschehen in der Wiener Wollzeile, als Stefan Ruzowitzky, Clive Owen und Alex Pettyfer in Mario Plachuttas Gastro-Tempel einkehrten. Was das Trio aktuell in der Hauptstadt macht, weiß die Krone.