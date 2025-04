Kein (Dorf-)Leben ohne die Ortskerne

Wiener Neudorf, Zistersdorf und viele mehr

Mehrere Gemeinden setzen aktuell wichtige Stadtentwicklungsprojekte um. So hat Wiener Neudorf das Zentrum neugestaltet, mit einem modernen Gemeindeamt, einem begrünten Herzfelderhof und verbesserten Verkehrswegen. In Zistersdorf wird das alte Rathaus bis 2028 saniert. Dabei bleiben denkmalgeschützte Teile erhalten, eine Nachnutzung als Volkshochschule oder Stadtmuseum ist geplant. In Gänserndorf entstehen Proberäume für den Musikverein. St. Georgen am Ybbsfelde schafft mit dem Georgpark einen grünen Erholungsraum und verbessert das Wegenetz.