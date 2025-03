Naturschutz: Seit 16 Jahren Kampf gegen Steinbruch

Bereits seit 16 Jahren protestieren Anrainer gegen die Neuerrichtung des Neupersteinbruchs in Krappel in Krappfeld, dort liegt ein besonderes Natura 2000-Schutzgebiet. Montag sind 147 Personen zur Verhandlung in Klagenfurt geladen, zuvor gab es einen Protest der Bürgerinitiative.